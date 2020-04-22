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    • Spor
    • 22.04.2020 Gazete
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    1 ’ta hipodroma

    Coronavirüs sebebiyle yaklaşık 40 gündür ara verilen at yarışrlaının seyircisiz olarak 1 ’ta yeniden başlaması için gözler ve ’nın vecreği karara çevrilmiş durumda.

    1 Mayıs’ta hipodroma
    Cororavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 40 gündür ara verilen at yarışları için gözler ve 'nın vereceği karara çevrildi. Ciddi bir gelir kaybına uğrayan at yarışı camiası, Avrupa'da bazı ülkelerde yarışların 1 'ta seyircisiz olarak başlanacağını örnek göstererek 'de de aynı formülün devreye sokulmasını talep ediyor. Yarışların 1 Mayıs'ta seyircisiz başlamasını isteyen Türkiye Jokey Kulübü, hipodromlarda sıkı tedbirler almış durumda. Hipodromlarda idmanlar öncesi sürekli ateş ölçümü yapılırken, maske dağıtımı da gerçekleşiyor. Yarışların yeniden başlaması için artık Tarım ve Orman Bakanı 'nin kararı bekleniyor.
    Haberler Spor 1 Mayıs’ta hipodroma
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