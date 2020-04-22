1 Mayıs’ta hipodroma

Cororavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 40 gündür ara verilen at yarışları için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vereceği karara çevrildi. Ciddi bir gelir kaybına uğrayan at yarışı camiası, Avrupa'da bazı ülkelerde yarışların 1 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlanacağını örnek göstererek Türkiye'de de aynı formülün devreye sokulmasını talep ediyor. Yarışların 1 Mayıs'ta seyircisiz başlamasını isteyen Türkiye Jokey Kulübü, hipodromlarda sıkı tedbirler almış durumda. Hipodromlarda idmanlar öncesi sürekli ateş ölçümü yapılırken, maske dağıtımı da gerçekleşiyor. Yarışların yeniden başlaması için artık Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kararı bekleniyor.