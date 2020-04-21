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    • Spor
    • 21.04.2020 Gazete
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    spor Başkan Yardımcısı : Lig ya oldugu gibi başlamalı ya da tescil edilmeli

    spor Başkan Yardımcısı , “Maçların seyircisiz oynanması gündemde” dedi. Doğan, "Hiç oynanmazsa... Emeklerin sayılmaması kabul edilemez" diye konuştu.

    Lig ya oldugu gibi başlamalı ya da tescil edilmeli
    Trabzonspor Başkan Yardımcısı , "Liglerin seyircili başlaması en çok istediğimiz şey. Taraftarlarımızla o heyecanı yaşamak istiyoruz. Ama tabi ki sağlık durumları önemli" diye konuştu.

    VERİLEN BİR EMEK VAR
    Doğan, "Belki hiç oynanmayacak. Federasyon bir karar verecek. Sonuçta bugüne kadar verilen bir emek var. Bu emeğin sayılmaması gibi bir durum asla kabul edilemez" dedi.

    HER ŞEYE HAZIRLIKLIYIZ
    Ertuğrul Doğan şöyle devam etti: "Bizim her durum için senaryomuz hazır... Her şeye hazırlıklıyız. Bizim oyunculara oynanmış dönemle alakalı bir borcumuz yok.



    TRANSFERLERİMİZ HAZIRDI
    Salgından önceki mali bütçemiz ve almayı planladığımız oyuncular hemen hemen hazırdı. Belki şimdi güncellemek zorunda olabiliriz. Takımlar planlarını yenileyecek.

    3-5 YIL DAMGA VURURUZ
    Oyuncularımız çok değerli isimler. Şu an hiçbirinin gidişi ile ilgili düşüncemiz yok. Şampiyon yaptıktan sonra da aynı takım 3-5 yıl lige damga vuracak…



    KUPA TRABZON'A GELECEK
    Tekrar bir hazırlık kampı yaşayacağız… Biz bu süreçteki konsantrasyonu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hayırlısı ile kupayı 'a getireceğiz.

    SOSA VE NOVAK TRABZON'DA KALACAK
    Ertuğrul Doğan, " ve Filip Novak Trabzon'da kalmak istiyor. Oyuncularımızla devam etmek istiyoruz. Rakamlar konusunda tüm görüşmeler yapıldı. Şu anda da imza attırabiliriz 1 ay sonra da attırabiliriz. Onlar bizi biz onları sahiplenmiş durumdayız" dedi.



    CUMHURBAŞKANIMIZ BİRLİKTELİK RUHUNU SAĞLADI
    Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili açıklamalar yaptı. Doğan, " çağrısına eşlik etmemek bunun yanında olmamak şirketimiz ve benim için mümkün değil... Tüm gücümüzle devletimizin, milletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrının esas amacı birliktelik ruhunu sağlamaktı. Çok önemliydi. Ve halkımızdan çok önemli katılım oldu. Herkes elinden geldiğince katkı yapıyor" dedi. Doğan kampanyaya 5 milyon 61 TL bağış yaptı…

    SAĞLIK SİSTEMİMİZ KUSURSUZ
    Ertuğrul Doğan, "Coronavirüs salgınında sağlık sistemimizin ne kadar etkili çalıştığını gördük" dedi.

    TAKVİM ÖZEL - YUNUS EMRE SEL

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