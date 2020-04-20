Beşiktaş'tan transferde iki bomba! Harekete geçildi
Koronavirüs salgını nedeniyle transfer piyasasında fiyatların düşmesi, Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda yeni sezon için transfer çalışmalarını yürüten siyah beyazlı yöneticiler, transfer harekatına start verirken iki yıldız ismin adı gündeme geldi.
20.04.2020 17:55
- Son Güncelleme: 20.04.2020 17:55
Koronavirüs pandemisi nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 44 puanla 5. sırada yer alıyor.
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Virüs salgını nedeniyle transfer piyasasında yaşanan fiyat değişimi sonrası önümüzdeki sezon çalışmalarında vites yükselten siyah-beyazlılar için iki isim birden gündeme geldi. İşte detaylar...
Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'in yerine orta alana Lille'in 31 yaşındaki yıldızını transfer edecek.
Süper Lig'de bu sezon hedeften uzaklaşan ve bazı oyuncularından beklenen verimi alamayan Beşiktaş, orta saha transferi için hamlelere başladı.
Bu sezon özellikle Adem Ljajic'in inişli çıkışlı bir grafik sergilemesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Kara Kartal, Fransa'da Lille ekibinde forma giyen on numara Nico Gaitan'a kanca attı.