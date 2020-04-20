Haberler Galeri Spor Beşiktaş'tan transferde iki bomba! Harekete geçildi

Beşiktaş'tan transferde iki bomba! Harekete geçildi

Koronavirüs salgını nedeniyle transfer piyasasında fiyatların düşmesi, Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda yeni sezon için transfer çalışmalarını yürüten siyah beyazlı yöneticiler, transfer harekatına start verirken iki yıldız ismin adı gündeme geldi.

20.04.2020 17:55 - Son Güncelleme: 20.04.2020 17:55
Beşiktaş'tan transferde iki bomba! Harekete geçildi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 44 puanla 5. sırada yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan transferde iki bomba! Harekete geçildi

Virüs salgını nedeniyle transfer piyasasında yaşanan fiyat değişimi sonrası önümüzdeki sezon çalışmalarında vites yükselten siyah-beyazlılar için iki isim birden gündeme geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan transferde iki bomba! Harekete geçildi

Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'in yerine orta alana Lille'in 31 yaşındaki yıldızını transfer edecek.

Beşiktaş'tan transferde iki bomba! Harekete geçildi

Süper Lig'de bu sezon hedeften uzaklaşan ve bazı oyuncularından beklenen verimi alamayan Beşiktaş, orta saha transferi için hamlelere başladı.

Beşiktaş'tan transferde iki bomba! Harekete geçildi

Bu sezon özellikle Adem Ljajic'in inişli çıkışlı bir grafik sergilemesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Kara Kartal, Fransa'da Lille ekibinde forma giyen on numara Nico Gaitan'a kanca attı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'ın yıldızıydı onu hatırladınız mı? Dikkatli bakın, görenler inanamadı
Galatasaray'ın yıldızıydı onu hatırladınız mı? Dikkatli bakın, görenler inanamadı