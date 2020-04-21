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    • 21.04.2020 19:58
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    n devi Inter'in yıldızı Lukaku'dan iddiası: "Aralıkta 23 oyuncu hastaydı"

    Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'de forma giyen , ülkede henüz yeni tip ün (Kovid-19) tespit edilmediği geçen aralık ayında takımdaki 23 oyuncunun hastalık belirtisi gösterdiğini iddia etti.

    Lukaku'dan flaş koronavirüs iddiası

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'de forma giyen Romelu Lukaku'dan koronavirüse ilişkin bomba bir iddia ortaya atıldı.

    23 OYUNCU HASTAYDI
    Belçikalı forvet, Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Aralıkta bir hafta aramız vardı ve döndüğümüzde 25 oyuncudan 23'ü hastaydı. Şaka yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

    YILLARDIR BÖYLE BİR ATEŞ YÜKSEKLİĞİ YAŞAMAMIŞTIM
    Takımdaki hemen herkesin öksürdüğünü ve ateşi olduğunu belirten Lukaku, "Benim de vücudum normalden fazla ısınıyordu. Yıllardır böyle bir ateş yüksekliği yaşamamıştım. O dönem Kovid-19 testi yapılmadığı için gerçeği asla bilemeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Serie A'da 26 Ocak'ta oynadıkları Cagliari maçını hatırlatan Interli yıldız, "Defans oyuncumuz Milan Skriniar maça devam edemedi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Neredeyse bayılacaktı." yorumunu yaptı.

    Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da 31 Ocak'ta Çinli turistlerde virüs tespit edilmiş, ilk yerleşik vaka ise 21 Şubat'ta görülmüştü.
    Haberler Spor İtalyan devi Inter'in yıldızı Lukaku'dan koronavirüs iddiası: "Aralıkta 23 oyuncu hastaydı"
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