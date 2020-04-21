Beşiktaş'ta indirim günleri

Beşiktaş'ta futbolcu maaşlarındaki indirimler konusunda dün somut adım atıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz ile bir araya geldi. Futbolcularla yapılan görüşmede yer alan diğer bir isim ise Futbol A.Ş Başkanvekili Cenk Sümer oldu. Sümer, "Oyuncularla hem mali konular hem de yeni sezon için görüşmeler yapıyoruz" dedi… Öte yandan Siyah-Beyazlılar'da başkan Çebi'nin Teknik Direktör Sergen Yalçın'la da bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşmede Ahmet Nur Çebi'nin Yalçın'a hangi oyucuların öncelikli olarak kulüpte tutulması gerektiğini sorduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam edecek.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın görüşmeler sonrasında maaş indirimine gidip gitmeyeceği merak ediliyor.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın görüşmeler sonrasında maaş indirimine gidip gitmeyeceği merak ediliyor.