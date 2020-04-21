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    • Spor
    • 21.04.2020 Gazete
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    'ta indirim günleri

    'ta cu maaşlarındaki indirimler konusunda dün somut adım atıldı. Başkan , ile bir araya geldi. Futbolcularla yapılan görüşmede yer alan diğer bir isim ise Futbol A.Ş oldu.

    Beşiktaş'ta indirim günleri
    'ta cu maaşlarındaki indirimler konusunda dün somut adım atıldı. Başkan , ile bir araya geldi. Futbolcularla yapılan görüşmede yer alan diğer bir isim ise Futbol A.Ş oldu. Sümer, "Oyuncularla hem mali konular hem de yeni sezon için görüşmeler yapıyoruz" dedi… Öte yandan Siyah-Beyazlılar'da başkan Çebi'nin Teknik Direktör Sergen Yalçın'la da bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşmede Ahmet Nur Çebi'nin Yalçın'a hangi oyucuların öncelikli olarak kulüpte tutulması gerektiğini sorduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta görüşmeler önümüzdeki günlerde de devam edecek.

    Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın görüşmeler sonrasında maaş indirimine gidip gitmeyeceği merak ediliyor.
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