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    • Spor
    • 19.04.2020 Gazete
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    'nin 'e kanca atmasının ardından 'yi gündemine aldı

    Sarı-Lacivertliler’in ’e kanca atmasının ardından Cimbom da ’yi gündemine aldı. henüz ile sözleşmesini uzatmayan milli sol beki kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

    Caner Fener’e Hasan Ali Aslan'a
    Corona nedeniyle lig verilen arada yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. F.Bahçe'nin ile sözleşmesi bitcecek olan için ısrarı sürüyor. Sarı- Lacivertliler, milli sol bekin kulübüyle yapacağı pazarlıkların sonucunu bekliyor.

    FENERBAHÇE'Yİ ŞOK EDEBİLİR!
    Ancak Caner için uğraşan F.Bahçe'yi şoke edecek bir gelişme yaşanabilir… Çünkü da Sarı-Lacivertliler'in sol beki Kaldırım için harekete geçmeye hazırlanıyor.



    TERİM, HASAN ALİ'Yİ İSTİYOR
    Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi henüz ile sözleşmesini uzatmayan milli futbolcuya kancayı attı. 'in Hasan Ali'yi çok istediği belirtiliyor.



    CANER GELİRSE AYRILABİLİR
    Tecrübeli yıldızın Caner'in alınması halinde takımdan ayrılmak isteyeceği de ifade ediliyor. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş üçgeninde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.
    Haberler Spor Fenerbahçe'nin Caner Erkin'e kanca atmasının ardından Galatasaray Hasan Ali'yi gündemine aldı
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