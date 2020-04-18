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    • Spor
    • 18.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…

    TALISCA
    Coronavirüs sürecinde imajını değiştiren futbolcular arasına da katıldı.



    OKAY YOKUŞLU
    Milli futbolcu idmanlardan arta kalan vaktini eşiyle birlikte değerlendiriyor.



    FALETTE
    F.Bahçeli futbola evinin balkonunda çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ediyor



    YUSUF YAZICI
    Yıldız oyuncu, çocukluk fotoğrafını, "Ödevleri yapıyor muyuz?" çocuklar notuyla paylaştı.



    FILIP NOVAK
    'un Çek oyuncusu mutfağa girdi ve yemek konusunda hünerlerini gösterdi.



    UMUT MERAŞ
    LE HAVRE forması giyen milli futbolcumuz, evinin bahçesinde yoğun bir tempoda çalışıyor.

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