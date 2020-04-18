Spor dünyasında corona günlüğü

Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…
TALISCA
Coronavirüs sürecinde imajını değiştiren futbolcular arasına Talisca da katıldı.
OKAY YOKUŞLU
Milli futbolcu idmanlardan arta kalan vaktini eşiyle birlikte değerlendiriyor.
FALETTE
F.Bahçeli futbola evinin balkonunda çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ediyor
YUSUF YAZICI
Yıldız oyuncu, çocukluk fotoğrafını, "Ödevleri yapıyor muyuz?" çocuklar notuyla paylaştı.
FILIP NOVAK
Trabzon'un Çek oyuncusu mutfağa girdi ve yemek konusunda hünerlerini gösterdi.
UMUT MERAŞ
LE HAVRE forması giyen milli futbolcumuz, evinin bahçesinde yoğun bir tempoda çalışıyor.
TALISCA
Coronavirüs sürecinde imajını değiştiren futbolcular arasına Talisca da katıldı.
OKAY YOKUŞLU
Milli futbolcu idmanlardan arta kalan vaktini eşiyle birlikte değerlendiriyor.
FALETTE
F.Bahçeli futbola evinin balkonunda çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ediyor
YUSUF YAZICI
Yıldız oyuncu, çocukluk fotoğrafını, "Ödevleri yapıyor muyuz?" çocuklar notuyla paylaştı.
FILIP NOVAK
Trabzon'un Çek oyuncusu mutfağa girdi ve yemek konusunda hünerlerini gösterdi.
UMUT MERAŞ
LE HAVRE forması giyen milli futbolcumuz, evinin bahçesinde yoğun bir tempoda çalışıyor.