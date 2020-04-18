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    • Spor
    • 18.04.2020 Gazete
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    'den n basınına özel açıklamalar: Yaşadıklarımı anlatmada korku kelimesi yetersiz kalır

    Coronavirüs ile savaşını kazanan Galatasaray Teknik Direktörü , n basınına açıklamalarda bulundu. Terim, "Şu anda iyiyim. Hastalık sırasında şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik ve hemen tedaviye başladık. Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmada çok yetersiz kalır" dedi.

    Endişe kelimesi yetmez
    Coronavirüs ile savaşını kazanan Galatasaray Teknik Direktörü hastalık sürecinde yaşadıkları n basınına anlattı… İşte tecrübeli hocanın La Gazetta Dello Sport'a yaptığı samimi açıklamalar: "Salgın yüzünden dünya çok kritik bir sınavdan geçiyor. Şu anda iyiyim."

    HAYATTA KALANLAR BENİ ANLAR
    "Hastalık sırasında oldukça şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik ve hemen tedaviye başladık. Hayatta kalan İtalyan arkadaşlarım beni çok iyi anlıyordur."



    ŞU AN EVDE DİNLENİYORUM
    "Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmada yetersiz kalır. Şu an evimde dinleniyorum."

    MERİH KENDİSİNİ KANITLADI
    Terim, Merih Demiral ile ilgili soruları da yanıtladı. Başarılı hoca, "Çok çalışıyor. 'ta kendini kanıtladı. En iyi özellikleri sezgisi, boyuna rağmen hızı ve atletizmi" dedi.



    SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ
    Son testi negatif çıkan Terim'in sağlık durumu son derece iyi… Katantina süresi de biten tecrübeli hoca ailesiyle evde vakit geçiriyor.




    İtalya'nın ünlü gazetesi , Terim'le tam sayfa röportaj yaptı.

    Haberler Spor Fatih Terim'den İtalyan basınına özel açıklamalar: Yaşadıklarımı anlatmada korku kelimesi yetersiz kalır
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