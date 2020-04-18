Coronavirüs ile savaşını kazanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastalık sürecinde yaşadıkları İtalyan basınına anlattı… İşte tecrübeli hocanın La Gazetta Dello Sport'a yaptığı samimi açıklamalar: "Salgın yüzünden dünya çok kritik bir sınavdan geçiyor. Şu anda iyiyim."
HAYATTA KALANLAR BENİ ANLAR
"Hastalık sırasında oldukça şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik ve hemen tedaviye başladık. Hayatta kalan İtalyan arkadaşlarım beni çok iyi anlıyordur."
ŞU AN EVDE DİNLENİYORUM
"Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmada yetersiz kalır. Şu an evimde dinleniyorum."
MERİH KENDİSİNİ KANITLADI
Terim, Merih Demiral ile ilgili soruları da yanıtladı. Başarılı hoca, "Çok çalışıyor. Juventus'ta kendini kanıtladı. En iyi özellikleri sezgisi, boyuna rağmen hızı ve atletizmi" dedi.
SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ
Son testi negatif çıkan Terim'in sağlık durumu son derece iyi… Katantina süresi de biten tecrübeli hoca ailesiyle evde vakit geçiriyor.
İtalya'nın ünlü gazetesi La Gazetta Dello Sport, Terim'le tam sayfa röportaj yaptı.
HAYATTA KALANLAR BENİ ANLAR
"Hastalık sırasında oldukça şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik ve hemen tedaviye başladık. Hayatta kalan İtalyan arkadaşlarım beni çok iyi anlıyordur."
ŞU AN EVDE DİNLENİYORUM
"Korku kelimesi yaşadıklarımı ve hissettiklerimi anlatmada yetersiz kalır. Şu an evimde dinleniyorum."
MERİH KENDİSİNİ KANITLADI
Terim, Merih Demiral ile ilgili soruları da yanıtladı. Başarılı hoca, "Çok çalışıyor. Juventus'ta kendini kanıtladı. En iyi özellikleri sezgisi, boyuna rağmen hızı ve atletizmi" dedi.
SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ
Son testi negatif çıkan Terim'in sağlık durumu son derece iyi… Katantina süresi de biten tecrübeli hoca ailesiyle evde vakit geçiriyor.
İtalya'nın ünlü gazetesi La Gazetta Dello Sport, Terim'le tam sayfa röportaj yaptı.