



BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE

Çin'den ayrılmak istediği öne sürülen Talisca'nın ismi bir süredir Beşiktaş ile de anılıyor. Ancak Brezilyalı yıldızın yüksek maliyeti, Türkiye'ye geri dönüş ihtimalini azaltıyor. Guangzhou ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Talisca, Çin'de forma giydiği 36 maçta 27 gol ve 11 asistle müthiş bir performans sergiledi.