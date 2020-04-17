Yeni Chicago Bulls genel menajeri Arturas Karnisovas, yapılan toplantı esnasında ekip için vizyondan bahsetti ve basketbolcuları geliştireceklerini söyledi.



Karnisovas, şu ifadeleri kullandı:





"Ligdeki en genç ikinci takımız, büyük bir genç çekirdek var; Bulls iyi draft etmiş. Oyuncular oynamak istiyor, ama günün sonunda kazanmak da istiyorlar. İşim bunu kolaylaştırmak olacak. Denver'da bu bizim için çok önemliydi ve Chicago'da da öyle olacak. Oyuncularımızı geliştirmek zorundayız. Takım inşa etmenin üç yolu var;, draftlarla, serbest oyuncu döneminde ve takaslarla. Bana kalırsa drafttan yapılanmak ve oyuncularınızı geliştirmek, her yıl daha iyi olmanın kilit noktası."