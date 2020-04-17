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    • Spor
    • 17.04.2020 Gazete
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    'ta büyük kaçış! Futbolcuların birçoğu ayrılığın eşinde...

    'ta büyük kriz… Karius’un fesih için ’ya gitmesi sonrası Ljajic, ve ’in de sezon sonu için ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Lens ve Boateng’le de ipler kopabilir.



    Beşiktaş'ta     büyük kriz… Önceki gün Karius'un ödenmemiş maaşları sebebiyle sözleşme feshi için FIFA'ya başvurmasının ardından Ljajic, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün de ödemelerin düzensiz yapılması sebebiyle ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Lens ve Boateng'le de ipler kopabilir.

    KARİUS     HER AN GİDEBİLİR
    Kulübü FIFA'ya şikayet eden Karius ile anlaşma sağlanamazsa Alman file bekçisi takımdan ayrılacak. Ödemeleri en çok sorun edenlerden Ljajic'in de sezon sonu ayrılması bekleniyor.



    CANER&GÖKHAN ÇOK ZOR...
    Sözleşmeleri bitecek olan Caner ve Gökhan'ın da maddi sorunlar sebebiyle takımda kalması zor gözüküyor. İki isim için de F.Bahçe'nin teklifi daha cazip.



    DEVAMI GELEBİLİR
    Coronavirüs sebebiyle ülkelerine dönen Boateng ve Lens'in de geleceği belirsiz. İkisinin de takımdan gidebileceği gündemde.



    YÖNETİM ÇARE ARIYOR
    Biriken alacaklar sebebiyle futbolcuların birçoğu huzursuzluk yaratırken, Beşiktaş'ta yönetim de sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Siyah- Beyazlı yöneticiler, krizi önlemek adına acil kaynak arayışına girmiş durumda.

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