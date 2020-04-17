



Beşiktaş'ta büyük kriz… Önceki gün Karius'un ödenmemiş maaşları sebebiyle sözleşme feshi için FIFA'ya başvurmasının ardından Ljajic, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün de ödemelerin düzensiz yapılması sebebiyle ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Lens ve Boateng'le de ipler kopabilir.



KARİUS HER AN GİDEBİLİR

Kulübü FIFA'ya şikayet eden Karius ile anlaşma sağlanamazsa Alman file bekçisi takımdan ayrılacak. Ödemeleri en çok sorun edenlerden Ljajic'in de sezon sonu ayrılması bekleniyor.