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    • Spor
    • 17.04.2020 Gazete
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    : Hedef olmak istemiyorum!

    , 'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiğini yalanladı. Genç oyuncu da, “Hedef olmak istemiyorum. Tek düşüncem ” açıklamasında bulundu.

    Hedef olmak istemiyorum!
    Beşiktaş'ta bir fesih iddiası da Dorukhan için gelirken, Siyah- Beyazlı kulüp bu yönde çıkan haberleri internet sitesinden yalanladı. Kulüp, Dorukhan'ın sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanlarken, genç oyuncu da bu haberlere sert çıktı.



    U DÜŞÜNÜYORUM
    Dorukhan     yaptığı açıklamada, "Futbolun oynanmadığı bu dönemde hedef olmam ve bu tarz şeylerle gündeme gelmem üzücü. Sadece futbola odaklandım. Saçma şeylerle gündeme gelmek istemiyorum" dedi.

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