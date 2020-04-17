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bir fesih iddiası da Dorukhan için gelirken, Siyah- Beyazlı kulüp bu yönde çıkan haberleri internet sitesinden yalanladı. Kulüp, Dorukhan'ın sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanlarken, genç oyuncu da bu haberlere sert çıktı.yaptığı açıklamada, "Futbolun oynanmadığı bu dönemde hedef olmam ve bu tarz şeylerle gündeme gelmem üzücü. Sadece futbola odaklandım. Saçma şeylerle gündeme gelmek istemiyorum" dedi.