



TERİM TREZEGUET'İ İSTİYOR

Yönetimin geçen sezondan beri takımda görmeyi çok istediği Mısırlı oyuncunun bonservisiyle alınamaması durumunda kiralanması için her türlü adımın atılacağı gelen bilgiler arasında.



BİLEĞİMİZİ KİMSE BÜKEMEZ

Terim'in kiralık olarak forma giyen Onyekuru'nun ise alınamaması durumunda yeniden kiralanmasını isteyerek "O ve Trezeguet takımda olursa bileğimizi kimse bükemez" dediği belirlendi.