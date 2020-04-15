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    • 15.04.2020 21:48
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    'ta Boateng ve Lens 'den ayrıldı

    salgını sonrası uçuşların durdurulması nedeniyle ülkelerine dönüş yapamayan lı yıldızlar  ve Kevin Prince Boateng, kulüpten aldıkları özel izin sonrası 'den ayrıldı.

    Beşiktaşlı iki yıldız isim Türkiye'den ayrıldı

    salgını dünya genelinde etkisini sürdürürürken, ülkeler arası uçuş kısıtlamaları devam ediyor. Yasak nedeniyle kendini 'de karantinaya alan futbolcular, kulüplerinden aldıkları özel izinlerin ardından ülkelerine dönmeye başladı.

    Ntv Spor'un haberine göre; 'ın yıldız futbolcuları ve Kevin-Prince Boateng de siyah-beyazlı kulüpten izin alarak Türkiye'den ayrıldı.

    ÖZEL UÇAKLA AYRILDILAR
    Ülkelerinin konsolosluklarıyla iletişime geçen yıldız futbolcular seyahatlerini özel uçaklarıyla gerçekleştirdi. Boateng 'ya, Lens ise Hollanda'ya gitti.

    İlerleyen süreçte hayatın normale dönmesi ve maçların yeniden başlaması durumunda iki oyuncu da Türkiye'ye dönüş yapacak.

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