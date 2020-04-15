Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürürken, ülkeler arası uçuş kısıtlamaları devam ediyor. Yasak nedeniyle kendini Türkiye'de karantinaya alan futbolcular, kulüplerinden aldıkları özel izinlerin ardından ülkelerine dönmeye başladı.

Ntv Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Jeremain Lens ve Kevin-Prince Boateng de siyah-beyazlı kulüpten izin alarak Türkiye'den ayrıldı.

ÖZEL UÇAKLA AYRILDILAR

Ülkelerinin konsolosluklarıyla iletişime geçen yıldız futbolcular seyahatlerini özel uçaklarıyla gerçekleştirdi. Boateng İtalya'ya, Lens ise Hollanda'ya gitti.

İlerleyen süreçte hayatın normale dönmesi ve maçların yeniden başlaması durumunda iki oyuncu da Türkiye'ye dönüş yapacak.