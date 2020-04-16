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    • Spor
    • 16.04.2020 Gazete
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    Birçok hastaneye maske dağıtan basın mensuplarını da unutmadı

    Ünlü futbolcu , önceki gün de birçok hastaneye maske dağıttı. Bu süre zarfında görevli gazetecileri de unutmayan yıldız futbolcu, önceki gün basın çalışanlarına da maske ulaştırarak takdir topladı.

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    Tecrübeli futbolcu , hastaneler için hedeflediği 100 bin maske dağıtımına devam ediyor... 2 araba tutarak, birini 'nda bulunan hastanelere dağıtım gerçekleştiren Turan, diğer araç ile de 'ndaki hastanelere maskeleri ulaştırıyor. Bu süre zarfında görevli gazetecileri de unutmayan yıldız futbolcu, önceki gün basın çalışanlarına da maske ulaştırarak takdir topladı.



    Örnek davranışıyla gönülleri fetheden Arda Turan, maske dağıtımına başladığı ilk gün şu ifadeleri kullanmıştı: Asıl teşekkür bugün canlı gözlerle görme fırsatı bulduğum, rütbesi unvanı konumu ayrılmaksızın SAĞLIK PERSONELİMİZE siz gerçek kahramanlarsınız."

    AYDIN HAMZA
    Haberler Spor Birçok hastaneye maske dağıtan Arda Turan basın mensuplarını da unutmadı
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