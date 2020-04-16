Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Anderlecht ve Lille ’in peşinde

    Yeni sezonda Galatasaray Fatih Terim’in takımda düşünmediği Babel için Anderlecht’in ardından Fransız takımlarından Lille’nin de devreye girdiği öğrenildi



    G.Saray'ın     Ajax'a kiraladığı Babel'e Anderlecht'in dışında Lille de talip oldu. Hollanda kulübü tarafından kiralık sözleşmesi feshedilen Babel'in Sarı-Kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşmesi daha var.



    32 yaşındak Babel Terim'in planları arasında yok. Anderlecht Teknik Direktörü Vercauteren'in Babel'i istemesi üzerine Belçika ekibinin G.Saray'a teklifte bulunması bekleniyor. Lille'nin de Babel'le çok yakından ilgilendiği öne sürüldü.



    Devre arası Ajax'a kiralanan Babel Hollanda kulübünde vasat görüntü çizerek bekleneni veremedi.

    Haberler Spor Anderlecht ve Lille Ryan Babel’in peşinde
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri