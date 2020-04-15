Manchester United, Liverpool, Leipzing, Sevilla ve İnter gibi kulüplerin transfer gündeminde olan Uğurcan Çakır. "Transfere değil şampiyonluğa odaklandım" dedi.
ÇOCUKLUĞUMDAN BUGÜNE…
Uğurcan Çakır , "Ligin başlamasını bekliyorum. Hayalim o kupayı kaldırmak. Çocukluğumdan şu an bulunduğum zamana kadar en çok istediğim şey olabilir" ifadesini kullandı.
HABERLERİ İZLEMİYORUM
Antrenman dışında ailesine odaklandığını söyleyen başarılı kaleci özellikle coronavirüs ile ilgili haberleri izlememeye çalıştığını, moral ve konsantrasyonunu yüksek tuttuğunu da söyledi.
KALDIĞIM YERDEN DEVAM EDERİM
Antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü ifade eden Uğurcan Çakır, "Evde çalışmak elbette açık saha çalışması gibi değil. Liglere salgın nedeniyle ara verildiğinde çok iyi durumdaydım. Aynı formu ligler başlayana kadar korumak istiyorum" diye konuştu.