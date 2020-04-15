Haberin detaylarında aktarılanlara göre sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen yıldız futbolcu, gelecek sezon başka bir takımda rol almak istiyor.

Öte yandan Feghouli'nin Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline geldiği belirtilen haberde, transfer için Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin devrede olduğu ifade edildi.

Sofiane Feghouli, bu sezon çıktığı toplam 30 müsabakada 6 gol 5 asistlik performans sergilerken, 2353 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.