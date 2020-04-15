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    • 15.04.2020 17:32
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    Son dakika: 'da Feghouli krizi! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

    Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 'ın son iki sezondaki şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Cezayirli 'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

    Feghouli krizi! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

    Galatasaray'da sürpriz gelişme... Sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana oynadığı futbolla taraftarları kendine hayran bırakan Sofiane Feghouli için yolun sonuna gelindi.

    Afrika basını, "Feghouli, sezon sonunda gitmek istiyor" başlıklı verdiği haberde, oyuncunun koronavirüsü tehlikesinin atlatılmasının ardından kulüpten ayrılmak istediği belirtildi.

    Haberin detaylarında aktarılanlara göre sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen yıldız futbolcu, gelecek sezon başka bir takımda rol almak istiyor.

    Öte yandan Feghouli'nin Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline geldiği belirtilen haberde, transfer için Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin devrede olduğu ifade edildi.

    Sofiane Feghouli, bu sezon çıktığı toplam 30 müsabakada 6 gol 5 asistlik performans sergilerken, 2353 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
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