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    • 15.04.2020 18:20
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    • 15.04.2020 18:20
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    Avrupa'da bir ilk! e rağmen başlayacaklar

    salgını nedeniyle Avrupa genelinde liglere ara verilirken, Futbol Federasyonu ile takımlar flaş bir karara imza attı. Verilen karara göre Avusturya'da takımlar, gelecek hafta antrenmanlara başlayacak. Avrupa'da bu kararı alan ilk ülke Avusturya oldu...

    Avrupa'da bir ilk! Koronavirüse rağmen...

    nedeniyle Avrupa'da liglerin ne zaman başlayacağı merak edilirken 'dan bir ilk geldi.

    Avusturya Futbol Federasyonu ve takımların aldığı karar ile gelecek haftadan itibaren ülkede futbol takımları antrenmanlara başlayacak.

    Böylece Avrupa'da ilk kez bir ülke antrenmanlara başlama kararı verdi. Daha önceden Almanya'da Bayern Münih, sosyal mesafeye uyarak antrenmanlara başladıklarını duyurmuştu ancak ülke olarak antrenmanlara başlayan ilk ülke Avusturya oldu.

    İYİLEŞME SAYILARI ARTIYOR
    Avusturya'da koronavirüs vakaları gün geçtikçe düşüyor. Ülkede 14.325 vaka bulunurken 8.098 kişi iyileşti.

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