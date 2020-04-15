Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da liglerin ne zaman başlayacağı merak edilirken Avusturya'dan bir ilk geldi.

Avusturya Futbol Federasyonu ve takımların aldığı karar ile gelecek haftadan itibaren ülkede futbol takımları antrenmanlara başlayacak.

Böylece Avrupa'da ilk kez bir ülke antrenmanlara başlama kararı verdi. Daha önceden Almanya'da Bayern Münih, sosyal mesafeye uyarak antrenmanlara başladıklarını duyurmuştu ancak ülke olarak antrenmanlara başlayan ilk ülke Avusturya oldu.

İYİLEŞME SAYILARI ARTIYOR

Avusturya'da koronavirüs vakaları gün geçtikçe düşüyor. Ülkede 14.325 vaka bulunurken 8.098 kişi iyileşti.