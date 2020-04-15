





G.Saray yönetimi, kanat transferi için Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Pedro'yu gündemine almıştı. Ancak Falcao transferi sonrası "Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız" diyen Fatih Terim'in ise Pedro'yu veto ettiği ve kanat transferi için Trezeguet'yi istediği öğrenildi.



DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Terim'in Kasımpaşa'da oynarken de istediği Trezeguet, Aston Villa'nın yolunu tutmuştu. Cimbom bu kez Mısırlı kanat oyuncusuna, İngiltere üzerinden Parçalı formayı giydirmeye çalışacak.