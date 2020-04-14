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    • Spor
    • 14.04.2020 Gazete
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    Vida’ya kancası

    'ta aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle Siyah- Beyazlı yönetimin satmayı planladığı 'ya bu kez de Fransız takımlarından kanca attı.

    Vida’ya Marsilya kancası
    Vida'ya yeni bir talip daha olduğu ortaya çıktı. 'ta aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle Siyah- Beyazlı yönetimin satmayı planladığı 'ya bu kez de Fransız takımlarından kanca attı. Yeni sezonda savunmasını güçlendirmek isteyen Marsilya'nın Vida'yı transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Hırvat futbolcunun menajeriyle irtibata geçen Marsilya'nın bu oyuncu için 6 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



    Beşiktaş'ta savunmanın can damarı olan Domagoj Vida için Marsilya'nın da resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
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