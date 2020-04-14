



Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth performansı ile bu sezon hem lige damga vurdu hem de İngiltere ile Norveç basınının da dikkatlerini üzerine çekti. Norveç basınında yer alan bir haberde oyuncunun Real Madrid'in bile dikkatini çektiğini ve bunda Trabzonspor'un oyuncuya sahip çıkmasının önemli rol oynadığına vurgu yapıldı. Haberde Fırtına'nın oyuncuya verdiği değere ve takım ruhuna vurgu yapıldı.