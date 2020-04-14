Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth performansı ile bu sezon hem lige damga vurdu hem de İngiltere ile Norveç basınının da dikkatlerini üzerine çekti. Norveç basınında yer alan bir haberde oyuncunun Real Madrid'in bile dikkatini çektiğini ve bunda Trabzonspor'un oyuncuya sahip çıkmasının önemli rol oynadığına vurgu yapıldı. Haberde Fırtına'nın oyuncuya verdiği değere ve takım ruhuna vurgu yapıldı.
ONA HER FIRSATTA ŞANS TANIDILAR
Sezon başından C.Palace'tan iki yıllığına kiralanan Sörloth için İngiltere'nin oyuncunun değerine bilmediğine vurgu yapılırken, Trabzon'un ise Sörloth'a sahip çıktığı ve her fırsatta ona şans tanıdığına yer verildi.
Haberde Sörloth'un Trabzon'daki performansı ile Real Madrid'in dikkatini çektiği belirtildi.