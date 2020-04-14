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    • Spor
    • 14.04.2020 Gazete
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    : Herkese kapım açık

    ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , önceliğinin eski kulübü ollduğunu ancak isteyen her takıma kapısının açık olduğunu söyledi.

    Herkese kapım açık
    Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , önceliğinin eski kulübü ollduğunu ancak isteyen her takıma kapısının açık olduğunu söyledi. Brezilyalı sağ bek, "Fluminense çok büyük bağlılığım olan bir kulüp. Orada bir geçmişim var. 2010'da şampiyonluk kazandık. Eğer Fluminense'den bir teklif gelirse çok heyecanlanırım, otururuz ve konuşuruz. Ama isteyen her takıma kapım açık" dedi.

    SON BİR AYDA FORMU ZİRVE YAPMIŞTI
    Teknik direktör Terim'in en güvendiği isimlerden birisi olan Mariano, savunma görevinin yanında hücuma katkısı ve asistleriyle birlikte ligin son ayında büyük bir çıkış yakalamıştı.
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