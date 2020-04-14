Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, önceliğinin eski kulübü Fluminense ollduğunu ancak isteyen her takıma kapısının açık olduğunu söyledi. Brezilyalı sağ bek, "Fluminense çok büyük bağlılığım olan bir kulüp. Orada bir geçmişim var. 2010'da şampiyonluk kazandık. Eğer Fluminense'den bir teklif gelirse çok heyecanlanırım, otururuz ve konuşuruz. Ama isteyen her takıma kapım açık" dedi.
SON BİR AYDA FORMU ZİRVE YAPMIŞTI
Teknik direktör Terim'in en güvendiği isimlerden birisi olan Mariano, savunma görevinin yanında hücuma katkısı ve asistleriyle birlikte ligin son ayında büyük bir çıkış yakalamıştı.
SON BİR AYDA FORMU ZİRVE YAPMIŞTI
Teknik direktör Terim'in en güvendiği isimlerden birisi olan Mariano, savunma görevinin yanında hücuma katkısı ve asistleriyle birlikte ligin son ayında büyük bir çıkış yakalamıştı.