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    • Spor
    • 14.04.2020 Gazete
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    Fener’de rota ! Kanarya, Mertens ve Callejon'dan birisini kadroya katmak için harekete geçti

    şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen yönetim, ile sözleşmesi bitecek olan iki dünya yıldızına kanca attı. Mertens ve Callejon'dan birisini kadroya katmak için harekete geçen , e kaynak bulmak için de kolları sıvadı.

    Fener’de rota Napoli
    2014 yılından bu yana şampiyonluğa ulaşamayan hasreti bitirmeye kararlı… Bu hedef doğrultusunda çok güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler'den müthiş bir hamlesi geldi. Yönetim, Serie kulübü ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Driens Mertens ve 'a kancayı attı.

    RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI
    İki dünya yıldızından birisini mutlaka kadroya katmak isteyen Fenerbahçe resmi girişimlere başladı.




    NAPOLİ     TARİHİNE GEÇTİ
    Hücumun her bölgesinde oynayabilen 32 yaşındaki Mertens aynı zamanda Napoli tarihinin en golcü futbolcusu… Belçika formasını 180 kez giyen yıldız futbolcu 18 gol kaydetti.



    REAL     MADRİD'TEN GELDİ
    Her iki kanatta görev yapan Callejon ise daha önce 'te oynamıştı. formasını da 5 kez giyen 33 yaşındaki futbolcu bu sezon 32 maçta 2 gol atarken, 9 da asist yaptı.

    ÇOK SÜRATLİ VE FIRSATÇI
    En büyük silahı hızı olan Jose Callejon fırsatçılığı ile de rakiplere sıkıntı yaratıyor.

    Bu sezon 29 maçta 12 gol ve 6 asistlik performans sergileyen henüz Napoli yönetimi ile masaya oturmadı.

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