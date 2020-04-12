Yeni sezon öncesi ilk olarak stoper ve kanat rotasyonunu takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor… TAKVİM, Sarı-Lacivertliler'in Sevilla'lı Rony Lopes'i listesine aldığını yazmıştı. Yönetim, Portekizli yıldız için ilk adımı attı ve menajer Mikkel Beck ile temasa geçti.
SÖZLEŞME ŞARTLARI ÖĞRENİLDİ
F.Bahçe'nin Lopes'in Sevilla'daki durumu ve gelecek planları hakkında Beck'ten bilgi aldığı belirlendi. Sarı-Lacivertliler ayrıca genç yıldızın mevcut sözleşme şartlarını da öğrendi.
AYRILIK KARARI ALMASI BEKLENİYOR
24 yaşındaki kanat oyuncusu sezon başında Monaco'dan Sevilla'ya transfer olmuş fakat yeni takımına adapte olamamıştı… Rony Lopes'in bu nedenle ayrılık kararı alması bekleniyor.
SEVİLLA İLE DE GÖRÜŞME OLACAK
Önümüzdeki günlerde menajer Mikkel Beck ile birkez daha görüşme yapacak olan Fenerbahçe yönetimi eğer temaslar olumlu şekilde devam ederse Sevilla kulübü ile de masaya oturacak.
TAKVİM, Fener'in Rony Lopes'e ilgisini işte bu manşetle duyurmuştu. Sarı-Lacivertliler, Portekizli yıldız için resmi girişimlere başladı.
İSPANYOLLAR DA YAZDI
İSPANYA'NIN önce gelen gazeteleri ve internet siteleri Fenerbahçe'nin Lopes'e ilgisini duyurmaya başladı. Sarı-Lacivertliler'in Portekizli yıldızı çok istediği belirtildi.
SÖZLEŞME ŞARTLARI ÖĞRENİLDİ
F.Bahçe'nin Lopes'in Sevilla'daki durumu ve gelecek planları hakkında Beck'ten bilgi aldığı belirlendi. Sarı-Lacivertliler ayrıca genç yıldızın mevcut sözleşme şartlarını da öğrendi.
AYRILIK KARARI ALMASI BEKLENİYOR
24 yaşındaki kanat oyuncusu sezon başında Monaco'dan Sevilla'ya transfer olmuş fakat yeni takımına adapte olamamıştı… Rony Lopes'in bu nedenle ayrılık kararı alması bekleniyor.
SEVİLLA İLE DE GÖRÜŞME OLACAK
Önümüzdeki günlerde menajer Mikkel Beck ile birkez daha görüşme yapacak olan Fenerbahçe yönetimi eğer temaslar olumlu şekilde devam ederse Sevilla kulübü ile de masaya oturacak.
TAKVİM, Fener'in Rony Lopes'e ilgisini işte bu manşetle duyurmuştu. Sarı-Lacivertliler, Portekizli yıldız için resmi girişimlere başladı.
İSPANYOLLAR DA YAZDI
İSPANYA'NIN önce gelen gazeteleri ve internet siteleri Fenerbahçe'nin Lopes'e ilgisini duyurmaya başladı. Sarı-Lacivertliler'in Portekizli yıldızı çok istediği belirtildi.
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