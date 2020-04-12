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sezon öncesi ilk olarak stoper ve kanat rotasyonunu takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor…, Sarı-Lacivertliler'in Sevilla'lı Rony Lopes 'i listesine aldığını yazmıştı. Yönetim, Portekizli yıldız için ilk adımı attı ve menajer Mikkel Beck ile temasa geçti.Lopes'in Sevilla'daki durumu ve gelecek planları hakkında Beck'ten bilgi aldığı belirlendi. Sarı-Lacivertliler ayrıca genç yıldızın mevcut sözleşme şartlarını da öğrendi.yaşındaki kanat oyuncusu sezon başında Monaco'dan Sevilla'ya transfer olmuş fakat yeni takımına adapte olamamıştı… Rony Lopes'in bu nedenle ayrılık kararı alması bekleniyor.günlerde menajerMikkel Beck ilebirkez daha görüşmeyapacak olan Fenerbahçeyönetimi eğertemaslar olumlu şekildedevam ederseSevilla kulübü ile demasaya oturacak.

TAKVİM, Fener'in Rony Lopes'e ilgisini işte bu manşetle duyurmuştu. Sarı-Lacivertliler, Portekizli yıldız için resmi girişimlere başladı.İSPANYA'NIN önce gelen gazeteleri ve internet siteleri Fenerbahçe'nin Lopes'e ilgisini duyurmaya başladı. Sarı-Lacivertliler'in Portekizli yıldızı çok istediği belirtildi.