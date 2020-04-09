



25 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Sevilla'nın 25 milyon Euro ödeyerek aldığı Rony Lopes beklentilerin çok altında kaldı. Fenerbahçe yönetimi 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.



PİYASA DEĞERİ ÇOK DÜŞTÜ

Bu sezon 13 maçta oynayan ve hiç gol atamayan Rony Lopes'in piyasa değeri 10 milyon Euro'ya kadar düşmüş durumda... Menajer düzeyindeki görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.