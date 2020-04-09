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    • Spor
    • 09.04.2020 Gazete
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    , forması giyen ’e kanca attı

    Bu sezon kanatlardan çok az katkı alan öncesi kadroyu iki kaliteli isimle takviye etmek istiyor. Yönetim, 'da bekleneni veremeyen 'e kanca attı. 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması planlanıyor.




    Yeni     sezonun kadro planlamasına start veren Fenerbahçe'de kanat oyuncusu için arayışlar da hız kazandı. Bu sezon Rodrigues, Deniz, Ferdi kanat rotasyonundan neredeyse hiç verim alamayan, Moses ile de yollarını ayıran yönetim iki kaliteli yıldız transfer etmek istiyor.

    MONACO'DAN TRANSFER EDİLDİ
    Gelen bilgilere göre listenin ilk sırasına Sevilla'dan Rony Lopes alındı… Portekizli yıldız sezon başında Monaco'dan transfer edildi.



    25 MİLYON EURO ÖDEDİLER
    Sevilla'nın 25 milyon Euro ödeyerek aldığı Rony Lopes beklentilerin çok altında kaldı. Fenerbahçe yönetimi 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

    PİYASA DEĞERİ ÇOK DÜŞTÜ
    Bu sezon 13 maçta oynayan ve hiç gol atamayan Rony Lopes'in piyasa değeri 10 milyon Euro'ya kadar düşmüş durumda... Menajer düzeyindeki görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.



    B PLANI CASTILLEJO
    Rony Lopes'i transfer gündemine alan Fenerbahçe'nin Milan formasını giyen Samu Castillejo'yu da B planı olarak düşündüğü öğrenildi. İspanyol futbolcu, Serie A performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratıyor.

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