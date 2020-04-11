Trabzonspor'da Ekuban'a yeni talip… Bordo-Mavili takımda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ganalı futbolcu paylaşılamıyor. Ekuban için İskoç ekiplerinden Glasgow Rangers ve Celtic'in ardından İngiliz kulübü Brighton da devreye girdi. Ada temsilcisinin Ekuban için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
KARAR YÖNETİMİN
Brighton'un Trabzonspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban için şartları zorlayacağı öne sürüldü.
Ganalı futbolcu Ekuban için Brighton'un teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı.
KARAR YÖNETİMİN
Brighton'un Trabzonspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban için şartları zorlayacağı öne sürüldü.
Ganalı futbolcu Ekuban için Brighton'un teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.