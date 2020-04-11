Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'da 'a yeni talip! teklif yapmaya hazırlanıyor...

    ’un başarılı oyuncusuna G.Rangers ve Celtic’in ardından İngiliz kulübü ’un da talip oldu. Ada temsilcisi teklif yapmaya hazırlanıyor.

    Ekuban’a Ada kancası
    Trabzonspor'da 'a yeni talip… Bordo-Mavili takımda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ganalı futbolcu paylaşılamıyor. Ekuban için İskoç ekiplerinden Glasgow Rangers ve Celtic'in ardından İngiliz kulübü da devreye girdi. Ada temsilcisinin Ekuban için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.



    KARAR YÖNETİMİN
    Brighton'un     'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban için şartları zorlayacağı öne sürüldü.

    Ganalı futbolcu Ekuban için Brighton'un teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Trabzonspor'da Ekuban'a yeni talip! Brighton teklif yapmaya hazırlanıyor...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri