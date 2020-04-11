Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Önce Ada sonra Aslan! Trezeguet için öncelik 'i sallamak...

    Teknik patron Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Trezeguet'den bir iyi bir de kötü haber var. Mısırlı yıldızın ilk hedefi 'de oynamak ve kendisini ispat etmek. Bu olmazsa için hazır durumda.

    Önce Ada sonra Aslan
    Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in kadrosunda görmek istediği Trezeguet'den haber var… Mısırlı kanat- forvetin menajeri ile yaptığı görüşmede ilk hedefinin 'de kalmak olduğunu ancak bunun gerçekleşmemesi durumunda 'a gidebileceğini söylediği öğrenildi.



    PREMIER LİG İLK SIRADA
    Trezeguet, 'nın küme düşmesi durumunda bile öncelikle 'den başka bir kulübe kiralanmak istediğini menajerine iletti.

    KANITLAMAK İSTİYOR…
    Mısırlı futbolcunun kendisini Premier Lig'de kanıtlamayı ilk hedef olarak seçtiği ifade ediliyor, Trezeguet, bu isteğinin gerçekleşmemesi durumunda ise önceliği Galatasaray.



    YÖNETİMDEN YAKIN TEMAS
    Trezeguet'in bunu açıkça ifade etmesi Sarı- Kırmızılı yönetim için umut oldu. Hem Trezeguet hem de menajeri ile yakın temasa devam edilecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Önce Ada sonra Aslan! Trezeguet için öncelik Premier Lig'i sallamak...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri