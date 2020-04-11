Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in kadrosunda görmek istediği Trezeguet'den haber var… Mısırlı kanat- forvetin menajeri ile yaptığı görüşmede ilk hedefinin İngiltere'de kalmak olduğunu ancak bunun gerçekleşmemesi durumunda Galatasaray'a gidebileceğini söylediği öğrenildi.
PREMIER LİG İLK SIRADA
Trezeguet, Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda bile öncelikle Premier Lig'den başka bir kulübe kiralanmak istediğini menajerine iletti.
KANITLAMAK İSTİYOR…
Mısırlı futbolcunun kendisini Premier Lig'de kanıtlamayı ilk hedef olarak seçtiği ifade ediliyor, Trezeguet, bu isteğinin gerçekleşmemesi durumunda ise önceliği Galatasaray.
YÖNETİMDEN YAKIN TEMAS
Trezeguet'in bunu açıkça ifade etmesi Sarı- Kırmızılı yönetim için umut oldu. Hem Trezeguet hem de menajeri ile yakın temasa devam edilecek.
PREMIER LİG İLK SIRADA
Trezeguet, Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda bile öncelikle Premier Lig'den başka bir kulübe kiralanmak istediğini menajerine iletti.
KANITLAMAK İSTİYOR…
Mısırlı futbolcunun kendisini Premier Lig'de kanıtlamayı ilk hedef olarak seçtiği ifade ediliyor, Trezeguet, bu isteğinin gerçekleşmemesi durumunda ise önceliği Galatasaray.
YÖNETİMDEN YAKIN TEMAS
Trezeguet'in bunu açıkça ifade etmesi Sarı- Kırmızılı yönetim için umut oldu. Hem Trezeguet hem de menajeri ile yakın temasa devam edilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.