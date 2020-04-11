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    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
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    Kartondan taraftar

    Salgına rağmen futbola ara vermeyen Belarus'tan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Doğu Avrupa ülkesinde bu kez sanal bilet satın alan futbolseverler maçı tribünlerde cansız manken olarak izledi. Taraftarlar, Belarus'taki Dinamo Brest-Shakhtyor Soligorsk kupa maçını tribünden cansız manken olarak izledi.

    Kartondan taraftar
    Salgına rağmen futbola ara vermeyen Belarus'tan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Doğu Avrupa ülkesinde bu kez sanal bilet satın alan futbolseverler maçı tribünlerde cansız manken olarak izledi. Taraftarlar, Belarus'taki Dinamo Brest-Shakhtyor Soligorsk kupa maçını tribünden cansız manken olarak izledi.

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