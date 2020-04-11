Helal olsun Zidane!

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'deki Becaye vilayetine solunum cihazlarının da yer aldığı tam teşekküllü 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı. Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'deki Becaye vilayetine solunum cihazlarının da yer aldığı tam teşekküllü 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı.
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