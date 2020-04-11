Helal olsun sana Arda! Söz verdiği 100 bin maskeyi bizzat kendisi dağıttı...

kabusu sonrası futbol dünyasından yardım yağmaya devam ediyor… Arda Turan dün 100 bin adet maskeyi bizzat kendisi dağıttı. Tecrübeli oyuncu, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz 100 bin ağız ve burun korumalığı (maske) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik. Canlı gözlerle görme fırsatı bulduğum rütbesi, ünvanı, konumu ayrılmaksızın sağlık personelimize çok teşekkürler. Siz gerçek kahramanlarsınız" ifadesini kullandı.