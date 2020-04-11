At yarışlarına 'Mayıs' formülü

Hipodromlar 20 Mart'tan beri sessiz… At sahipleri ve antrenörler yarışların Mayıs ayında başlamasını istiyor. Atların her gün antrenman yaptığı düşünülürse koşmalarında bir sakınca yok diye düşünülüyor. Yarışların, salgın nedeniyle seyircisiz olarak koşulması gündemde. Bu konuda son karar, bakanlığın yapacağı son toplantıdan sonra açıklanacak… Tarım ve Orman Bakanlığı, salgın kapsamında ertelenen at yarışları için kararın mayıs ayının ilk haftası verileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının dikkatle takip edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Başta Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli, yeterli düzeyde olması kaydıyla at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir"
ATLAR HAZIR SAHİPLERİ SABIRSIZ
AT sahipleri yarışların başlamasını istiyor... Atlar çalışmalarını her gün eksiksiz gerçekleştiriyor.
ATLAR HAZIR SAHİPLERİ SABIRSIZ
AT sahipleri yarışların başlamasını istiyor... Atlar çalışmalarını her gün eksiksiz gerçekleştiriyor.
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