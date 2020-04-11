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    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
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    Anderson 'dan taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım

    İsmi ile anılan Anderson 'dan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi… 'de mutsuz olan Brezilyalı yıldız, bir taraftarın "Geliyor gönlümün efendisi" notuyla paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınladı. Bu paylaşım, "Geliyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

    Talisca heyecanlandırdı!
    İsmi ile anılan Anderson 'dan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi… 'de mutsuz olan Brezilyalı yıldız, bir taraftarın "Geliyor gönlümün efendisi" notuyla paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınladı. Bu paylaşım, "Geliyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Talisca için "Kim istemez ama şu anki mali şartlarda çok zor" demişti.

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