İsmi Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca'dan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi… Çin'de mutsuz olan Brezilyalı yıldız, bir taraftarın "Geliyor gönlümün efendisi" notuyla paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınladı. Bu paylaşım, "Geliyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Talisca için "Kim istemez ama şu anki mali şartlarda çok zor" demişti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Talisca için "Kim istemez ama şu anki mali şartlarda çok zor" demişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.