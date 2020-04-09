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    • Spor
    • 09.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular da antrenmanlarını mecburen evlerinden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular aynı zamanda günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya bir hayli keyifli görüntüler çıkıyor. İşte sporcuların sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlardan öne çıkanlar…

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular da antrenmanlarını mecburen evlerinden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular aynı zamanda günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya bir hayli keyifli görüntüler çıkıyor. İşte sporcuların sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlardan öne çıkanlar…



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