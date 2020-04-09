Spor dünyasında corona günlüğü

Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular da antrenmanlarını mecburen evlerinden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular aynı zamanda günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya bir hayli keyifli görüntüler çıkıyor. İşte sporcuların sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlardan öne çıkanlar…
VIDA
Beşiktaşlı yıldız, eşi ve çocuğuyla olan fotoğrafını "Aile her şeydir" notu ile paylaştı
A. ÖMÜR
Trabzon'un genç oyuncusu lige verilen arada boş durmuyor. Tarlada ekim yapıyor.
OZAN TUFAN
F.Bahçeli futbolcu çalışmalarına ara vermiyor. Bireysel çalışmalarla formunu koruyor.
VIDA
Beşiktaşlı yıldız, eşi ve çocuğuyla olan fotoğrafını "Aile her şeydir" notu ile paylaştı
A. ÖMÜR
Trabzon'un genç oyuncusu lige verilen arada boş durmuyor. Tarlada ekim yapıyor.
OZAN TUFAN
F.Bahçeli futbolcu çalışmalarına ara vermiyor. Bireysel çalışmalarla formunu koruyor.
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