Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ev hapsine alındı. Hapishaneden çıkan ünlü yıldız 1,6 milyon dolar kefalet ödeyecek. Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ev hapsine alındı. Hapishaneden çıkan ünlü yıldız 1,6 milyon dolar kefalet ödeyecek.
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