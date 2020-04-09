Karpatların Maradonası: Gheorghe Hagi





ÜST DÜZEY PERFORMANS

Kendisinden iki yaş büyük çocukların arasında oynamasına rağmen, hepsini adeta delirtecek kadar rahat çalımlayan, raket gibi sol ayağı olan bir çocuk gördü. Üstelik de disiplinli, terbiyeli ve iyi bir öğrenciydi. Lisanslı olarak Farul Constanta'da oynamaya başladığında 13 yaşındaydı. İki yıl sonra federasyon tarafından ülkenin en iyi gençlerinin toplandığı Luceafarul Bucuresti'ye gitti. 1982'de Farul Constanta'nın A takımında oynamak için Köstence'ye geri döndü., Farul'da 18 maçta 7 gol attı. O zamanlar asistler istatistiklere girmiyordu ama pasları dikkat çekmeyecek gibi değildi. Bükreş'in köklü ama başarısız takımı Sportul'a transfer oldu. 3 sezonda 92 gol atarken, iki kez gol kralı oldu ve yılın futbolcusu seçildi. Bu performansıyla takımını tarihinin en iyi derecesi olan lig ikinciliğine taşıdı. 1987'de Romanya'nın en önemli kulüplerinden Steaua Bükreş'e transfer oldu. Steaua, gayrı resmi olarak Devlet Başkanı Çavuşesku'nun takımıydı.. Hagi, burada oynadığı üç sezonda 76 gol atmış ve Avrupa'nın dikkatini çekmişti. Takımı Avrupa Kupalarında finaller oynamış, Romanya tarihinin en büyük kulüp başarılarını yakalamıştı. Onu dünyaya tanıtan bir diğer faktör de 1990 Dünya Kupası'ndaki üst düzey performansı oldu. Turnuva sonrası Hagi, 3,5 milyon Dolar karşılığında Real Madrid'e gitti. Madrid, Hagi'ye yaramadı. İki sezonda 16 gol atmıştı, ondan beklenen çok daha üstteydi. 1992'de İtalyan ekibi Brescia'ya satıldı. İlk sezonunda Brescia küme düştü ama ertesi yıl tekrar La Liga'ya yükseldi. Hagi de bir yıl 2. Ligde oynamak zorunda kaldı. Hagi'nin yıldızının tekrar parlaması 1994 Dünya Kupası sayesindedir. 2 milyon Euro'ya Barcelona'ya gitti ama Cruyff ona sürekli forma vermedi. İki sezonda 36 maçta 7 gol atabildi.