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    • Spor
    • 09.04.2020 Gazete
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    'in menajeri, maaş indirimi için ’e kapıyı kapattı

    'in menajeri , yıldız futbolcunun maaşında kesintiye sıcak bakmadığını söyledi. Söğüt, "Kulüplerin gelirleri henüz düşmemişken indirim yapamayız" dedi.

    Maaşta kesinti yapamayız!
    Mesut Özil'in menajeri , yıldız futbolcunun maaşında kesintiye sıcak bakmadığını söyledi. Söğüt, "Kulüplerin gelirleri henüz düşmemişken indirim yapamayız" dedi.

    YARDIM YAPILIYOR
    Tüm     gözlerin futbolcu maaşlarına çevrildiğini belirten Söğüt, "Futbolcular gerekli yardımları yapıyor. Başkanlar kendilerini Play Station'da takım yönetiyor sanıyor" diye konuştu.

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