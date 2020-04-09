Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun maaşında kesintiye sıcak bakmadığını söyledi. Söğüt, "Kulüplerin gelirleri henüz düşmemişken indirim yapamayız" dedi.
YARDIM YAPILIYOR
Tüm gözlerin futbolcu maaşlarına çevrildiğini belirten Söğüt, "Futbolcular gerekli yardımları yapıyor. Başkanlar kendilerini Play Station'da takım yönetiyor sanıyor" diye konuştu.
YARDIM YAPILIYOR
Tüm gözlerin futbolcu maaşlarına çevrildiğini belirten Söğüt, "Futbolcular gerekli yardımları yapıyor. Başkanlar kendilerini Play Station'da takım yönetiyor sanıyor" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.