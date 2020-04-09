Harun için ayrılık iddiası

Bu sezon Altay'ın arkasında yedek kalan Harun'un ayrılık kararı aldığı öne sürülüyor… Tecrübeli kalecinin sürekli oynayabileceği bir takımda forma giymek istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi. Bu sezon Altay'ın arkasında yedek kalan Harun'un ayrılık kararı aldığı öne sürülüyor... Tecrübeli kalecinin sürekli oynayabileceği bir takımda forma giymek istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi.
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