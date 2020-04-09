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    • Spor
    • 09.04.2020 Gazete
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    Harun için ayrılık iddiası

    Bu sezon Altay'ın arkasında yedek kalan Harun'un ayrılık kararı aldığı öne sürülüyor… Tecrübeli kalecinin sürekli oynayabileceği bir takımda forma giymek istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi.

    Harun için ayrılık iddiası
    Bu sezon Altay'ın arkasında yedek kalan Harun'un ayrılık kararı aldığı öne sürülüyor… Tecrübeli kalecinin sürekli oynayabileceği bir takımda forma giymek istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi.

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