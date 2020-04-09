Demir Grup Sivasspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu. Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ve teknik direktör Rıza Çalımbay dün Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti. Yiğidolar, anlamlı kampanyaya 100 bin lira katkıda bulundu.
GÖZTEPE'NİN HEDEFİ PORTEKİZLİ EDER
Göztepe yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Başkan Mehmet Sepil'in dış transferde Portekizli forvet Eder'i gözüne kestirdiği öğrenildi. Sepil'in Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında top koşturan 32 yaşındaki Eder'le temasa geçtiği kaydedildi. Yıldız golcünün sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
SÖZLEŞMELER SEZON SONUNA KADAR ERTELENDİ
Türkiye Basketbol Federasyonu, lisans talimatında nisan ayının son günü olarak belirlenen yükümlülüklerin mayıs ayının sonuna ertelendiğini ve basketbolcu ile antrenör sözleşmelerinin ise sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Federasyon, liglerin tamamlanması için 30 Nisan'da durumun yeniden değerlendirileceğini belirtti.
TEKKE EN İYİ 11'DE
Fatih Tekke, 3.5 sezon formasını giydiği Zenit'te en iyi yabancılar için oluşturulan 11'e seçildi. Tekke, Zenit ile UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
EN AZ 3 HAFTA LAZIM
Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek, liglerin yeniden başlaması için 3 haftalık bir hazırlık dönemi olması gerektiğini söyledi. Gevrek, "TFF gerekeni yapacaktır" açıklamasını yaptı.
RIISE KAZA GEÇİRDİ
Bir dönem Liverpool'da forma giyen Norveçli futbolcu John Arne Riise, kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Riise ve kızının durumunun iyi olduğu kaydedildi.
GÖZTEPE'NİN HEDEFİ PORTEKİZLİ EDER
Göztepe yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Başkan Mehmet Sepil'in dış transferde Portekizli forvet Eder'i gözüne kestirdiği öğrenildi. Sepil'in Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında top koşturan 32 yaşındaki Eder'le temasa geçtiği kaydedildi. Yıldız golcünün sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
SÖZLEŞMELER SEZON SONUNA KADAR ERTELENDİ
Türkiye Basketbol Federasyonu, lisans talimatında nisan ayının son günü olarak belirlenen yükümlülüklerin mayıs ayının sonuna ertelendiğini ve basketbolcu ile antrenör sözleşmelerinin ise sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Federasyon, liglerin tamamlanması için 30 Nisan'da durumun yeniden değerlendirileceğini belirtti.
TEKKE EN İYİ 11'DE
Fatih Tekke, 3.5 sezon formasını giydiği Zenit'te en iyi yabancılar için oluşturulan 11'e seçildi. Tekke, Zenit ile UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
EN AZ 3 HAFTA LAZIM
Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek, liglerin yeniden başlaması için 3 haftalık bir hazırlık dönemi olması gerektiğini söyledi. Gevrek, "TFF gerekeni yapacaktır" açıklamasını yaptı.
RIISE KAZA GEÇİRDİ
Bir dönem Liverpool'da forma giyen Norveçli futbolcu John Arne Riise, kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Riise ve kızının durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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