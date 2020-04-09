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    • Spor
    • 09.04.2020 Gazete
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    ’dan Ayhan’a anlamlı ziyaret (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , 'ın başlattığı 'na destekte bulundu. Başkan ve dün 'ı ziyaret etti.

    Demir Grup Sivasspor’dan Ayhan’a anlamlı ziyaret
    Demir Grup Sivasspor, 'ın başlattığı 'na destekte bulundu. Başkan ve dün 'ı ziyaret etti. Yiğidolar, anlamlı kampanyaya 100 bin lira katkıda bulundu.



    GÖZTEPE'NİN HEDEFİ PORTEKİZLİ EDER
    Göztepe yeni sezonun çalışmalarına başladı. Başkan 'in dış transferde Portekizli forvet Eder'i gözüne kestirdiği öğrenildi. Sepil'in Rusya'nın takımında top koşturan 32 yaşındaki Eder'le temasa geçtiği kaydedildi. Yıldız golcünün sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

    SÖZLEŞMELER SEZON SONUNA KADAR ERTELENDİ
    Türkiye Basketbol Federasyonu, lisans talimatında nisan ayının son günü olarak belirlenen yükümlülüklerin mayıs ayının sonuna ertelendiğini ve basketbolcu ile antrenör sözleşmelerinin ise sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Federasyon, liglerin tamamlanması için 30 Nisan'da durumun yeniden değerlendirileceğini belirtti.

    TEKKE EN İYİ 11'DE
    Fatih Tekke, 3.5 sezon formasını giydiği Zenit'te en iyi yabancılar için oluşturulan 11'e seçildi. Tekke, Zenit ile Avrupa Ligi ve şampiyonluğu yaşamıştı.

    EN AZ 3 HAFTA LAZIM
    Yeni Başkanı Adil Gevrek, liglerin yeniden başlaması için 3 haftalık bir hazırlık dönemi olması gerektiğini söyledi. Gevrek, " gerekeni yapacaktır" açıklamasını yaptı.

    RIISE KAZA GEÇİRDİ
    Bir dönem Liverpool'da forma giyen Norveçli futbolcu John Arne Riise, kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Riise ve kızının durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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