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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    ’nın yeni adresi Kopenhag

    Devre arasında 'a kiralanan , 'nin planlarında yer almıyor. Alman kulübünün de performansından memnun kalmadığı Danimarkalı stoperin yeniden ülkesine döneceği öğrenildi. Zanka'yı eski kulübü Kopenhag'ın istediği ve Fenerbahçe yönetimi görüşmelerin kısa sürede başlayacağı belirtildi.

    Zanka’nın yeni adresi Kopenhag
    Devre arasında 'a kiralanan , 'nin planlarında yer almıyor. Alman kulübünün de performansından memnun kalmadığı Danimarkalı stoperin yeniden ülkesine döneceği öğrenildi. Zanka'yı eski kulübü Kopenhag'ın istediği ve Fenerbahçe yönetimi görüşmelerin kısa sürede başlayacağı belirtildi.

    BONSERVİS İSTENMEYECEK
    Fenerbahçe yönetiminin sezon başında Huddersfield'tan bedelsiz olarak transfer ettiği Zanka'yı alacaklarına karşılık serbest bırakacağı öğrenildi.

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