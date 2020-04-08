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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…




    TYLER BOYD
    Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu formunu korumak için evde yoğun bir çalışma uyguluyor.



    LEMİNA
    Oğluna mini bir idman yaptıran G.Saraylı Lemina, bu anları sosyal medyada paylaştı.



    SELEZNOV
    Bursaspor'un Ukraynalı'sı, photoshopla kaftan giydirildiği fotoğrafı Instagram'da yayınladı.



    MELO
    G.Saray'ın eski yıldızı coronavirüs tehlikesine rağmen sosyal hayatına aralıksız devam ediyor.



    NAZIM SANGARE
    Antalyasporlu futbolcu, tesislerin önünden yaptığı paylaşımla çalışmayı özlediğini belirtti.



    BOATENG
    Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı, Fiorentina'dan arkadaşı olan Ribery'nin doğum gününü kutladı

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