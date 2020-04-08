Spor dünyasında corona günlüğü

TYLER BOYD
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu formunu korumak için evde yoğun bir çalışma uyguluyor.
LEMİNA
Oğluna mini bir idman yaptıran G.Saraylı Lemina, bu anları sosyal medyada paylaştı.
SELEZNOV
Bursaspor'un Ukraynalı'sı, photoshopla kaftan giydirildiği fotoğrafı Instagram'da yayınladı.
MELO
G.Saray'ın eski yıldızı coronavirüs tehlikesine rağmen sosyal hayatına aralıksız devam ediyor.
NAZIM SANGARE
Antalyasporlu futbolcu, tesislerin önünden yaptığı paylaşımla çalışmayı özlediğini belirtti.
BOATENG
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı, Fiorentina'dan arkadaşı olan Ribery'nin doğum gününü kutladı
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