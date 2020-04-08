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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    Onyekuru için korkutan iddia! bonservisiyle almak istiyor...

    'ın 'dan 1 sezon daha kiralamak istediği Onyekuru ile ilgili endişe verici bir iddia geldi. kulübü 'in Onyekuru'yu bonservisiyle almayı planladığı belirtildi.



    Galatasaray'ın     yeni sezon planlamasında en çok önem taşıyan isimlerin başında Henry Onyekuru geliyor… Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'dan 1 sezon daha kiralamak istediği Nijeryalı yıldız konusunda endişe verici bir iddia geldi. Belçika kulübü Anderlecht'in Onyekuru'yu bonservisiyle almayı planladığı belirtildi. Genç futbolcu 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynamış ve 10 gol atmıştı.



    MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK
    Monaco ile Onyekuru konusunda yapılacak görüşmeyi coronavirüs nedeniyle erteleyen G.Saray kısa süre içinde harekete geçecek.



    Onyekuru'nun yeni sezonda da G.Saray forması giymeyi çok istediği belirtiliyor.

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