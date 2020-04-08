



Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında en çok önem taşıyan isimlerin başında Henry Onyekuru geliyor… Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'dan 1 sezon daha kiralamak istediği Nijeryalı yıldız konusunda endişe verici bir iddia geldi. Belçika kulübü Anderlecht'in Onyekuru'yu bonservisiyle almayı planladığı belirtildi. Genç futbolcu 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynamış ve 10 gol atmıştı.