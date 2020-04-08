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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    Fenerbahçe'den futbolculara yakın takip

    İdmanlarını evlerinden yapan futbolcuların antrenman verileri günlük olarak takip ediliyor. Futbolcuların dayanıklılık durumlarına göre teknik heyet tarafından yeni idman programları veriliyor.

    Futbolculara yakın takip
    İdmanlarını evlerinden yapan futbolcuların antrenman verileri günlük olarak takip ediliyor. Futbolcuların dayanıklılık durumlarına göre teknik heyet tarafından yeni idman programları veriliyor.

    CİDDİ SAKATLIK YAŞANMAZ
    Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu, FB TV'ye konuştu. Kunduracıoğlu, "Sporcularımız haziran ayının sonundan bu yana antrenman yapıyorlar. Maçlar planlandığı gibi haziranda başlarsa ciddi sakatlıkların çıkacağını sanmıyorum" dedi.

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