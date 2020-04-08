Futbolculara yakın takip

İdmanlarını evlerinden yapan Fenerbahçeli futbolcuların antrenman verileri günlük olarak takip ediliyor. Futbolcuların dayanıklılık durumlarına göre teknik heyet tarafından yeni idman programları veriliyor.
CİDDİ SAKATLIK YAŞANMAZ
Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu, FB TV'ye konuştu. Kunduracıoğlu, "Sporcularımız haziran ayının sonundan bu yana antrenman yapıyorlar. Maçlar planlandığı gibi haziranda başlarsa ciddi sakatlıkların çıkacağını sanmıyorum" dedi.
CİDDİ SAKATLIK YAŞANMAZ
Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu, FB TV'ye konuştu. Kunduracıoğlu, "Sporcularımız haziran ayının sonundan bu yana antrenman yapıyorlar. Maçlar planlandığı gibi haziranda başlarsa ciddi sakatlıkların çıkacağını sanmıyorum" dedi.
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