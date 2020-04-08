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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    başlattı, Falcao da katıldı! Karantinada mekik yarışı...

    Sporcular coronavirüs salgınında evinde çalışmalarını sürdürüyor. ’nun başlattığı mekik çekme akımına ’ın golcüsü Falcao ve diğer yıldızlar da katıldı.



    Salgın     nedeniyle kendini eve kapatan Cristiano Ronaldo, mekik çekmede rakiplerine sosyal medyadan meydan okudu... Portekizli yıldız, 45 saniyede 141 mekik çekerken, Güney Afrikalı atlet Semenya ise aynı hareketi 45 saniyede tam 176 kez yaptı...


    Semenya, Ronaldo'ya seslenip "Şansını denedi" diyerek dalga geçti.



    FALCAO'DAN 106 MEKİK
    Ronaldo'nun     başlattığı bu akıma Bruno Fernandes, Carvajal, Vinicius Junior ve Haaland'ın yanı sıra Süper Lig'de forma giyen Falcao, N'Koudou ve Emre Kılınç da katıldı… Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao 45 saniyede 106 mekik çektiğini sosyal medyadan duyurdu…

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