Salgın nedeniyle kendini eve kapatan Cristiano Ronaldo, mekik çekmede rakiplerine sosyal medyadan meydan okudu... Portekizli yıldız, 45 saniyede 141 mekik çekerken, Güney Afrikalı atlet Semenya ise aynı hareketi 45 saniyede tam 176 kez yaptı...
Semenya, Ronaldo'ya seslenip "Şansını denedi" diyerek dalga geçti.
FALCAO'DAN 106 MEKİK
Ronaldo'nun başlattığı bu akıma Bruno Fernandes, Carvajal, Vinicius Junior ve Haaland'ın yanı sıra Süper Lig'de forma giyen Falcao, N'Koudou ve Emre Kılınç da katıldı… Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao 45 saniyede 106 mekik çektiğini sosyal medyadan duyurdu…
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