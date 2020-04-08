



Salgın nedeniyle kendini eve kapatan Cristiano Ronaldo, mekik çekmede rakiplerine sosyal medyadan meydan okudu... Portekizli yıldız, 45 saniyede 141 mekik çekerken, Güney Afrikalı atlet Semenya ise aynı hareketi 45 saniyede tam 176 kez yaptı...