Belhanda tamam sırada Feghouli var

Galatasaray Yönetimi oyuncuların maaşlarında indirime gitmesi için görüşmelerini sürdürüyor. 3 senedir formasını terlettiği Cimbom'da mutlu olduğunu dile getiren Belhanda, yeni kontrat istedi. Belhanda, yeni kontratında indirime hazır olduğu mesajını verdi.
MUSLERA DA VAR
Sarı-Kırmızılı yönetimin Younes Belhanda'dan sonra Sofiane Feghouli ile görüşeceği ve yıldız oyuncudan fedakarlık isteyeceği bildirildi. Belhanda ve Feghouli gibi takım kaptanı Fernando Muslera da takımda en fazla kazanan oyuncular arasında…
DIAGNE KAZANDIRIR!
Senegal medyası, Club Brugge'un kadro dışı bıraktığı ve sezonun ikinci yarısında kadroda yer vermediği Diagne için şampiyonluğu kazanması halinde G.Saray'ın para kazanacağını duyurdu…
SEKİDİKA İÇİN KONYA BEKLEMEDE
G.Saray'da beklentileri karşılayamayan Sekidika'yı Konya yakından takip ediyor. Konya, G.Saray'ı bekliyor.
MUSLERA DA VAR
Sarı-Kırmızılı yönetimin Younes Belhanda'dan sonra Sofiane Feghouli ile görüşeceği ve yıldız oyuncudan fedakarlık isteyeceği bildirildi. Belhanda ve Feghouli gibi takım kaptanı Fernando Muslera da takımda en fazla kazanan oyuncular arasında…
DIAGNE KAZANDIRIR!
Senegal medyası, Club Brugge'un kadro dışı bıraktığı ve sezonun ikinci yarısında kadroda yer vermediği Diagne için şampiyonluğu kazanması halinde G.Saray'ın para kazanacağını duyurdu…
SEKİDİKA İÇİN KONYA BEKLEMEDE
G.Saray'da beklentileri karşılayamayan Sekidika'yı Konya yakından takip ediyor. Konya, G.Saray'ı bekliyor.
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