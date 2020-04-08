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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    tamam sırada Feghouli var

     Yönetimi oyuncuların maaşlarında indirime gitmesi için görüşmelerini sürdürüyor. 3 senedir formasını terlettiği Cimbom'da mutlu olduğunu dile getiren , yeni kontrat istedi. Belhanda, yeni kontratında indirime hazır olduğu mesajını verdi.

    Belhanda tamam sırada Feghouli var
    Galatasaray Yönetimi oyuncuların maaşlarında indirime gitmesi için görüşmelerini sürdürüyor. 3 senedir formasını terlettiği Cimbom'da mutlu olduğunu dile getiren , yeni kontrat istedi. Belhanda, yeni kontratında indirime hazır olduğu mesajını verdi.

    MUSLERA DA VAR
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