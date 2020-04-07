Dünyada futbola koronavirüs salgını nedeniyle ara verilirken transfer iddiaları ise hız kesmeden devam ediyor. Trabzonspor için de hemen her gün birçok isim yazılmaya devam ediliyor. Bu kez Gana basını, Karadeniz devinin Kayserispor'un yetenekli futbolcusu Bernard Mensah için devreye girdiğini yazdı. Ghanacrusader'de yer alan habere göre, bordo-mavililer, Mensah'ı kadrosuna katmak için transfer yarışına girdi. Haberde, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in orta sahanın hücum gücünü artırmak için Mensah'ı istediği yazıldı. İlk temasların yapıldığı kaydedildi ve transfer sezonu açıldığında anlaşmanın yapılacağı belirtildi. 10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta oynayan Mensah bu sezon Kayserispor ile çıktığı toplam 21 maçta 3 gol attı ve 8 de asist yaptı.