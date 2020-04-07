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    • 07.04.2020 10:56
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    • 07.04.2020 10:56
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    'ta Kevin-Prince Boateng corona virüs nedeniyle Almanya'ya gitti

    Çin'in Wuhan kentinden çok kısa bir süre içerisinde dünyaya yayılan corona virüs spor organizasyonlarını da vurmuştu. Başta olmak üzere dünyaca ünlü ligler ertelenmişti. Yaşanan gelişmenin ardından ülkelerine dönmek isteyen yabancı oyunculara ise tedbir gerekçesiyle kulüplerden izin çıkmamıştı. Ancak Yönetimi, bir süre önce oyuncularına belli şartları kabul etmeleri halinde ülkelerine gidebileceklerini iletti. Beşiktaş'ta yönetimden izin çıkmasının ardından Kevin-Prince Boateng, ailesini de alarak Türkiye'den ayrıldı.

    Boateng, Almanya'ya gitti

    Yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ev karantinasında bulunan yabancı futbolcuların çağrıldıkları zaman geri dönmek koşuluyla ülkelerine gitmelerine izin verirken, bu hakkı kullanan ilk isim Kevin Prince Boateng oldu. Ganalı yıldız dün öğle saatlerinde eşi ve çocuğuyla birlikte Türkiye'den ayrıldı.

    Ganalı oyuncu, İstanbul Valiliği'nden izin alarak özel uçakla 'Tahliye Uçuşu' konumuyla Türkiye'den ayrıldı. Boateng, ailesini de alarak daha önce uzun süre yaşadığı Almanya'ya gitti.

    Ganalı olan oyuncunun 'in durumu ve antrenmanların başlangıç tarihiyle ilgili bir karar verilene kadar Almanya'da kalmayı planladığı ifade edildi.

    Beşiktaş'ta futbolcuların ülkelerine gidip gelme süreçleri de belirlendi. Buna göre gitmek isteyen oyuncu kendi ülkesinin 'ndan çağrı yaptıracak ve bu çağrı doğrultusunda İstanbul Valiliği'nden izin alarak tıpkı Boateng gibi özel uçakla 'Tahliye Uçuşu' konumuyla Türkiye'den ayrılabilecek. Yabancı oyuncular dönüşte ise 14 gün ev karantinasına girecek. Futbolcular tahmini antrenman başlama tarihine göre en az 15 gün öncesinden geri çağrılacak.

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    Liglerin erteleme kararı açıklandığından bu yana Beşiktaş Yönetimi'ne ülkesine dönmek istediğini belirten de, Boateng'in ardından ülkesi Hollanda'ya dönecek.

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