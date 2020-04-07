Beşiktaş Yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ev karantinasında bulunan yabancı futbolcuların çağrıldıkları zaman geri dönmek koşuluyla ülkelerine gitmelerine izin verirken, bu hakkı kullanan ilk isim Kevin Prince Boateng oldu. Ganalı yıldız dün öğle saatlerinde eşi ve çocuğuyla birlikte Türkiye'den ayrıldı.

Ganalı oyuncu, İstanbul Valiliği'nden izin alarak özel uçakla 'Tahliye Uçuşu' konumuyla Türkiye'den ayrıldı. Boateng, ailesini de alarak daha önce uzun süre yaşadığı Almanya'ya gitti.

Ganalı olan oyuncunun Süper Lig'in durumu ve antrenmanların başlangıç tarihiyle ilgili bir karar verilene kadar Almanya'da kalmayı planladığı ifade edildi.



Beşiktaş'ta futbolcuların ülkelerine gidip gelme süreçleri de belirlendi. Buna göre gitmek isteyen oyuncu kendi ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı yaptıracak ve bu çağrı doğrultusunda İstanbul Valiliği'nden izin alarak tıpkı Boateng gibi özel uçakla 'Tahliye Uçuşu' konumuyla Türkiye'den ayrılabilecek. Yabancı oyuncular dönüşte ise 14 gün ev karantinasına girecek. Futbolcular tahmini antrenman başlama tarihine göre en az 15 gün öncesinden geri çağrılacak.

SIRADA LENS VAR

Liglerin erteleme kararı açıklandığından bu yana Beşiktaş Yönetimi'ne ülkesine dönmek istediğini belirten Jeremain Lens de, Boateng'in ardından ülkesi Hollanda'ya dönecek.