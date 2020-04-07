Spor dünyasında corona günlüğü

BOATENG
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı, kayınvalidesinin yüzüne su sıçrattığı anları takipçileriyle paylaştı.
BUFFON
İtalyan kaleci, karantinada evinde eşi ve çocuklarıyla pizza yaparak eğlenceli anlar yaşıyor.
SHARAPOVA
Tenis kariyerini bir süre önce noktalayan Rus raket, bu süreçte spor yapmayı ihmal etmiyor.
SARACCHI
G.Saray'ın Uruguaylı sol beki evde bireysel olarak yaptığı çalışmalarla formunu koruyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.