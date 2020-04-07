Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…



    BOATENG
    Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı, kayınvalidesinin yüzüne su sıçrattığı anları takipçileriyle paylaştı.



    BUFFON
    İtalyan kaleci, karantinada evinde eşi ve çocuklarıyla pizza yaparak eğlenceli anlar yaşıyor.



    SHARAPOVA
    Tenis kariyerini bir süre önce noktalayan Rus raket, bu süreçte spor yapmayı ihmal etmiyor.



    SARACCHI
    G.Saray'ın Uruguaylı sol beki evde bireysel olarak yaptığı çalışmalarla formunu koruyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Spor dünyasında corona günlüğü
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri