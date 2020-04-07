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    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
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    : Bu maçı da alacağız

     Takımımız'ın özel açıklamalarda bulundu. Güneş, “ vermemiz gereken günlerden geçiyoruz. Bu mücadeleyi de biz kazanacağız” dedi.

    Bu maçı da alacağız
    Milli Takımımız'ın özel açıklamalarda bulundu. Güneş, "Devlet-millet vermemiz gereken günlerden geçiyoruz. Yöneten de yönetilen de sorumluluk almalı. Gün sağlığımızı düşünme zamanıdır. Hiçbir şey onun önüne geçemez" şeklinde konuştu.

    Güneş, " 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki başarımızı hatırlayalım. Biz evimizde oynadığımız hiçbir maçı kaybetmedik, bu mücadelede de kazanan taraf yine biz olacağız. Bu salgın hastalığın zincirleme etkisini kesmek ve bulaşma riskini düşürmek için lütfen evlerimizde kalalım" dedi.

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