





Galatasaray Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına ağırlık verdi… Yeni sezon öncesinde yerli atağına kalkan Cimbom, İspanyol ekibi Celta Vigo'da mutsuz olan Okay Yokuşlu'nun peşine düştü… Bilindiği gibi Galatasaray yeni sezon öncesinde Sivasspor'un iki yıldızı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşma sağlamıştı.