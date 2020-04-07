Galatasaray Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına ağırlık verdi… Yeni sezon öncesinde yerli atağına kalkan Cimbom, İspanyol ekibi Celta Vigo'da mutsuz olan Okay Yokuşlu'nun peşine düştü… Bilindiği gibi Galatasaray yeni sezon öncesinde Sivasspor'un iki yıldızı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşma sağlamıştı.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Cimbom, Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Okay Yokuşlu'yu bonservisiyle alamazsa kiralama teklifinde bulunacak… 26 yaşındaki futbolcunun da yeniden Türkiye'ye dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi...
Milli oyuncu bu sezon İspanya Ligi'nde 16 kez forma şansı buldu ve 1 asist yaptı. Okay Yokuşlu ülkemizde Altay, Kayserispor ve Trabzonspor'da forma giydi.
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